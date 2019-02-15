Величезний планшет праворуч від водія, нова система повного приводу та автопілот третього рівня – таким має бути новий флагман німецького бренду.

Найбільший седан Mercedes наступного покоління отримає чимало електроніки всередині й “під капотом”, а керувати нею можна буде через дуже, дуже великий сенсорний монітор.

Портал Сarscoops придбав свіжі шпигунські знімки салону тестового мула Mercedes-Benz S-Class нового покоління, тож маємо змогу вперше зазирнути всередину люксового лімузина, як називають усі седани німці.

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Якщо це не чийсь зухвалий жарт (трохи зарано для першоквітневих витівок), водій нового покоління S-Class отримає величезний планшет, схожий на iPad Pro з додатковими фізичними кнопками знизу, що відповідають за перемикання режимів руху, зміни гучності музики і включення аварійної сигналізації.



Фото: авторський рендер наступного покоління Mercedes-Benz S-Class / TopSpeed

За попередньою інформацією наступна генерація Mercedes S-Class буде повністю гібридною. Основою для силових установок стануть останні покоління бензинових і дизельних двигунів 2.9 та 3.0. Вершиною лінійки стане відокремлений у клас EQ суперлюксовий електричний седан EQ S. Очікується, що Mercedes S-Class PHEV зможе проїхати на чистих електронах до 100 км.

Автомобіль також стане першим носієм нового типу системи повного приводу 4Matic, чималої кількості нових технологій та автопілота третього рівня автономності.



Фото: шпигунський знімок Mercedes-Benz S-Class 2020 / Carscoops

Сьоме покоління Mercedes-Benz S-Class з’явиться наступного року. А нещодавно шпигунам вдалось упіймати на тестовому трек закамуфльований S-Class 2020.

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