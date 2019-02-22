У Швейцарії покажуть новий CLA Shooting Brake, оновлений кросовер GLC та концепт електричного кросовера EQV.

На Женевському автосалоні 2019 компанія Mercedes-Benz представить одразу три світових прем'єри: концепт EQV та серійні CLA Shooting Brake і GLC-Class.

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На початку березня у Женеві Mercedes-Benz покаже абсолютно нову для марки модель – CLA Shooting Brake.



Фото: рендер Mercedes-Benz CLA Shooting Brake / Колеса

По суті це буде новий Mercedes-Benz CLA, показаний на початку року на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі, але з більш практичним кузовом.



Фото: рендер Mercedes-Benz CLA Shooting Brake / Колеса

Разом з ефектним універсалом подіум німецького бренду прикрасить кросовер GLC з “підтягнутим обличчям”. Третью новинкою на стенді Mercedes буде прототип електричного мінівена V-Class під назвою EQV.

Крім цих трьох моделей на стенді марки в Женеві будуть показані родстери SL 500 Grand Edition та SLC 300 Final Edition, електричний болід Formula E та інші, менш значні новинки.

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