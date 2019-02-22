У селищі Віта Поштова що під Києвом водії вирішили самостійно відремонтувати дорогу, від якої відхрещуються чиновники. Для цього вони зібрали гроші, закупили холодний асфальт та взялись за роботу.

Як кажуть у “Укравтодорі” на даний час найбільше досягнення організації - створення дорожнього фонду у рамках децентралізації. Кошти на ремонт доріг тепер виділяються місцевим органам управляння. На них же лежить відповідальність за стан доріг.

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Проте з точки зору водіїв закон про дорожній фонд та децентралізацію навряд чи можна вважати досягненням. Це лише нова схема розподілення коштів, яка дозволяє “Укравтодору” перекласти частину відповідальності на органи місцевого самоврядування. Дороги від цього краще не стали.