Зловмисник в Києві викрав службовий автомобіль Toyota Camry 2018 року випуску. Про це стало відомо з джерела в правоохоронних органах.

Інцидент стався у вівторок, 19 лютого. Машина стояла на вулиці Липська. На ній в столицю з Полтави приїхав чиновник з Державного агентства автомобільних доріг.

Читайте також: В 2018 році поліція розкрила 40% крадіжок авто

Відсутність автомобіля помітили ввечері, коли чиновник з водієм повинні були повертатися додому. Чоловік поінформував про те, що трапилося поліцію.

Машину оперативно виявили в Шевченківському районі столиці, на вулиці Ольжича, за допомогою камер системи "Безпечна столиця", яка зафіксувала її пересування. З'ясувалося, що викрадач завів службове авто за допомогою спеціального пристрою, яким зняв електронну захист сигналізації.