Злоумышленник в Киеве угнал служебный автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска. Об этом стало известно из источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 19 февраля. Машина стояла на улице Липская. На ней в столицу из Полтавы приехал чиновник из Государственного агентства автомобильных дорог.

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Отсутствие автомобиля заметили вечером, когда чиновник с водителем должны были возвращаться домой. Мужчина проинформировал о случившемся полицию.

Машину оперативно обнаружили в Шевченковском районе столицы, на улице Ольжича, с помощью камер системы "Безопасная столица", которая зафиксировала ее передвижение. Выяснилось, что угонщик завел служебное авто с помощью специального устройства, которым снял электронную защиту сигнализации.