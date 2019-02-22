В поселке Вита-Почтовая под Киевом водители решили самостоятельно отремонтировать дорогу, от которой открещиваются чиновники. Для этого они собрали деньги, закупили холодный асфальт и взялись за работу.

Как говорят в Укравтодоре в настоящее время наибольшее достижение организации – создание Дорожного фонда в рамках децентрализации. Средства на ремонт дорог теперь выделяются местным органам управления. На них же лежит ответственность за состояние дорог.

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Однако с точки зрения водителей закон о дорожном фонде и децентрализации вряд ли можно считать достижением. Это лишь новая схема распределения средств, которая позволяет “Укравтодору” переложить часть ответственности на органы местного самоуправления. Дороги от этого лучше не стали.