Доступний електрокар від китайського гранда виборюватиме право стати кращим на місцевому ринку.

У Мережу просочилися фото конвеєрної версії абсолютно нового електричного седана Geely GE11, котрий називають бюджетним конкурентом Tesla Model 3.

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Прем’єра нового електромобіля Geely запланована на перший квартал нинішнього року, а зараз шпигунам вдалось сфотографувати “живу машину”.

Фото: шпигунські знімки серійного Geely GE11 / ТопЖир, Мотор

Знімки свідчать, що конвеєрна версія майже не відрізняється від прототипів, які були помічені раніше. Хоча до цього часу для новинки так і не обрана назва – раніше виробник оголосив конкурс серед жителів Китаю на краще ім’я для електрокара. GE11 – заводське позначення машини.



Фото: дизайнерський ескіз електричного седана Geely GE11 / Geely

Новий Geely GE11 розроблений спільно з Volvo. Седан має довжину 4736 мм, ширину 1804 мм та висоту 1503 мм, при відстані між осями у 2700 мм.

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Електрокар має видовжений обтічний куов з коефіцієнтом лобового опору повітрю усього 0,2375. У салоні можна помітити невелику віртуальну панель приладів і величезний сенсорний екран мультимедійної системи з керуванням функціями авто.

Фото: тізери Geely GE11 / Geely

Geely GE11 оснащений електромотором на 177 к.с. і розвиває максимальну швидкість у 150 км/год. Автономний пробіг на одному заряді, за попередньою інформацією, складатиме 350 км.

Фото: неофіційні зображення Geely GE11 / з відкритих джерел

Вартість новинки поки не названа, однак Geely вміє “грати на пониження” і цінник GE11 має бути досить привабливим, аби відібрати покупців у Tesla, однак не і не зовсім демпінговим, оскільки на домашньому ринку компанія з міста Чжецзян почувається більш, ніж упевнено і входить у топ-10 автовиробників.

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