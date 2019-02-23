Модель 2019 года мало изменилась внешне и в салоне, зато получила 6-местный салон и силовой агрегат с модифицированной системой рекуперации кинетической энергии.

Новая электрифицированная силовая обновленного Volvo XC90 получила новый индекс "В", что позволит сэкономить до 15% топлива и сократить выбросы.

Внешне обновленный ХС90 будет иметь лишь незначительные отличия от дизайна экстерьера предыдущей версии – станут доступными новые варианты колесных дисков, цвет кузова и немного изменена решетка радиатора.

В интерьере ХС90 вообще мало что изменится, кроме материалов сидений и их количества. В частности, если раньше можно было выбрать среди пяти или семиместной версии, то сейчас стали также доступны четырех- и шестиместная.

Также на новом ХС90 станут доступными системы Oncoming Lane Mitigation, впервые представленная в XC60, и Cross Traffic Alert с функцией автоматического торможения.

Напомним, что Volvo есть в собственности в одного из кандидатов в президенты.