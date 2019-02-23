Модель 2019 року мало змінилась зовні та в салоні, натомість отримала 6-місний салон та силовий агрегат з модифікованою системою рекуперації кінетичної енергії.

Нова електрифікована силова оновленого Volvo XC90 отримала новий індекс “В”, що дозволятиме заощадити до 15% пального та скоротити викиди.

Зовні оновлений ХС90 матиме лише незначні відмінності від дизайну екстер’єру попередньої версії - стануть доступними нові варіанти колісних дисків, кольори кузова та трохи змінена решітка радіатора.

В інтер’єрі ХС90 взагалі мало що зміниться, окрім матеріалів сидінь та їх кількості. Зокрема, якщо раніше можна було обрати з-поміж п’яти чи семимісної версії, то нині стали також доступними чотирьох- та шестимісна.

Також на новому ХС90 стануть доступними системи Oncoming Lane Mitigation, вперше представлена у XC60, та Cross Traffic Alert із функцією автоматичного гальмування.

Нагадаємо, що Volvo є у власності одного з кандидатів в президентів.