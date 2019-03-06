Чимало новинок від баварського бренду було представлено у Женеві, та справжньою зіркою шоу стало розкішне спортивне купе BMW Individual M850i Night Sky.

До Швейцарії компанія BMW привезла цілу плеяду оновлених моделей, в числі яких седан 7 Серії, електрифіковані BMW X3 xDrive30e, BMW 330e, BMW X5 xDrive45e та особливий спорткар BMW Individual M850i Night Sky.

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BMW Individual M850i Night Sky

BMW використала справжній метеорит для оздоблення кузову і салону купе M850i. Автомобіль у версії Night Sky створений в єдиному екземплярі. Night Sky відрізняється чорним кузовом з деталями кольору синій металік.

Фото: BMW Individual M850i Night Sky / BMW

Пластини з космічного каменю прикрашають накладку центральної консолі, кнопку запуску і зупинки двигуна, верхню частину важеля перемикання передач і контролер iDrive. Також метеорит використано для накладок на пороги та декору прорізів у передніх крилах.

Гальмівні супорти унікального автомобіля надруковані на 3D-принтері, завдяки чому вийшли на 30% легшими, ніж звичайні деталі.

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BMW 745e, 745Le та 745Le xDrive

Оновлений седан BMW 7 Series був представлений в середині січня, деталі про гібридну модифікацію 745e баварці розкрили через місяць, а на Женевському автосалоні автомобіль справив офіційний публічний дебют.

Фото: плагін-гібрид BMW 7 Series / BMW

Після оновлення, з гами модифікацій флагманського седана BMW 7 Серії зникла версія 740e iPerformance, а замість неї прийшла 745e. Плагін-гібрид буде доступний в стандартному і подовженому кузові.

Баварський флагман отримав силову установку потужністю у 394 к.с. на основі 3-літрового бензинового турбомотора продуктивністю у 286 сил. Привід на задню або обидві осі забезпечує 8-ступінчата автоматична коробка передач Steptronic. На одних “батарейках” седан здатен долати від 50 до 58 км, залежно від версії автомобіля.

Заявлені показники витрати пального: 2,1 л/100 км у режимі Sport, а для довгобазної моделі – 2,2 літри. До першої сотні кілометрів на годину BMW 745e xDrive прискорюється за 5,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на 250 км/год. при цьому лише на електронах автомобіль може розганятись до максимальних 110140 км/год, залежно від версії.

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BMW X3 xDrive30e

Новий плагін-гібрид BMW X3 xDrive30e стане на конвеєр у грудні нинішнього року. Кросовер стане першим гібридом сімейства X3, в якому використовується новітня технологія eDrive. На електричній тязі машина здатна долати до 50 кілометрів, а комбінована витрата пального становить усього 2,4 літри на 100 кілометрів.

Фото: гібридний BMW X3 xDrive30e / BMW

Кросовер обладнано 4-циліндровим бензиновим двигуном з технологією BMW TwinPower Turbo і електромотором, котрі доповнює 8-ступінчата КПП Steptronic. Загальна потужність силової установки складає 252 к.с., короткочасно – до 293 к.с. за рахунок використання пікової потужності електродвигуна.



Також на стенді BMW були представлені гібридні модифікації седанів BMW 330e та 530e, кросовера BMW X5 xDrive45e та універсала BMW 225xe Active Tourer. Усі вони отримали електрифіковані силові установки. Також у Женеві ательє Alpina представить свою версію флагманського седана BMW.

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