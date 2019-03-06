Немало новинок от баварского бренда было представлено в Женеве, но настоящей звездой шоу стало роскошное спортивное купе BMW Individual M850i Night Sky.

В Швейцарию компания BMW привезла целую плеяду обновленных моделей, в числе которых седан 7 Серии, электрифицированные BMW X3 xDrive30e, BMW 330e, BMW X5 xDrive45e и особый спорткар BMW Individual M850i Night Sky.

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BMW Individual M850i Night Sky

BMW использовала настоящий метеорит для отделки кузова и салона купе M850i. Автомобиль в версии Night Sky создан в единственном экземпляре. Night Sky отличается черным кузовом с деталями цвета синий металлик.

Фото: BMW Individual M850i Night Sky / BMW

Пластины из космического камня украшают накладку центральной консоли, кнопки запуска и остановки двигателя, верхнюю часть рычага переключения передач и контроллер iDrive. Также метеорит использован для накладок на пороги и декора проемов в передних крыльях.

Тормозные суппорты уникального автомобиля напечатані на 3D-принтере, благодаря чему вышли на 30% легче, чем обычные детали.

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BMW 745e, 745Le и 745Le xDrive

Обновленный седан BMW 7 Series был представлен в середине января, детали о гибридной модификации 745e баварцы раскрыли через месяц, а на Женевском автосалоне автомобиль отметил официальный публичный дебют.

Фото: плагин-гибрид BMW 7 Series / BMW

После обновления из гаммы модификаций флагманского седана BMW 7 Серии исчезла версия 740e iPerformance, а вместо нее пришла 745e. Плагин-гибрид будет доступен в стандартном и удлиненном кузове.

Баварский флагман получил силовую установку мощностью в 394 л. с. на основе 3-литрового бензинового турбомотора производительностью в 286 сил. Привод на заднюю или обе оси обеспечивает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic. На одних “батарейках” седан способен преодолевать от 50 до 58 км, в зависимости от версии автомобиля.

Заявленные показатели расхода топлива: 2,1 л/100 км в режиме Sport, а для длиннобазной модели – 2,2 литра. До первой сотни километров в час BMW 745e xDrive ускоряется за 5,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/час. при этом только на электронах автомобиль может разгоняться до максимальных 110140 км/ч, в зависимости от версии.

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BMW X3 xDrive30e

Новый плагин-гибрид BMW X3 xDrive30e станет на конвейер в декабре нынешнего года. Кроссовер станет первым гибридом семейства X3, в котором используется новейшая технология eDrive. На электрической тяге машина способна преодолевать до 50 километров, а комбинированный расход топлива составляет всего 2,4 литра на 100 километров.

Фото: гибридный BMW X3 xDrive30e / BMW

Кроссовер оснащен 4-цилиндровым бензиновым двигателем с технологией BMW TwinPower Turbo и электромотором, которые дополняет 8-ступенчатая КПП Steptronic. Общая мощность силовой установки составляет 252 л. с., кратковременно – до 293 л. с. за счет использования пиковой мощности электродвигателя.

Также на стенде BMW были представлены гибридные модификации седана BMW 330e и 530e, кроссовера BMW X5 xDrive45e и универсала BMW 225xe Active Tourer. Все они получили электрифицированные силовые установки. Также в Женеве ателье Alpina представит свою версию флагманского седана BMW.

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