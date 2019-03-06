Абсолютно новая модель, которую никто не ждал. Она займет место в модельной гамме производителя между CX-3 и CX-5.

Анонсы от Mazda накануне Женевского автосалона намекали на новую модель, и никто не знал, какую именно. Мнения разделились: это мог быть европейский дебют для купе-кроссовера Mazda CX-4, а могла быть и премьера нового поколения CX-3. Обе версии оказались ошибочными, когда японцы показали абсолютно новую глобальную модель CX-30.

Также интересно: Экс-главу Renault-Nissan освободили под залог

Новый кроссовер с двузначным цифровым индексом займет место в линейке моделей Мazda между CX-3 и CX-5. Этот кроссовер построен на платформе Skyactiv-Vehicle Architecture, как у последнего поколения Mazda 3. Автомобиль имеет длину 4395 миллиметров и колесную базу в 2655 миллиметров – как раз посередине между CX-3 и CX-5 по габаритам.

Фото: Mazda CX-30 / Сarscoops

Mazda CX-30 получил бензиновые и дизельные двигатели, которые сочетаются исключительно с 6-ступенчатым автоматом. При этом все бензиновые моторы усиленные электромотором и литий литий-ионным аккумулятором.

Фото: абсолютно новый кросовер Mazda CX-30 / Mazda

Для топового исполнения модели будет предлагать также инновационный двигатель Skyactiv-X, сочетающий в себе преимущества бензинового и дизельного моторов. Характеристики агрегата для кроссовера не названы, но на европейской Mazda3 он выдает около 178 к.с. Такой мотор под капотом будет означать также наличие полноприводной системы i-Activ AWD и системы GVC Plus, которая варьирует крутящий момент между передней и задней осями.

Фото: салон Mazda CX-30 / Mazda

В продаже компактный кроссовер появится не раньше следующего года. Есть все шансы, что Mazda CX-30 будут поставлять и в Украину.

Также интересно: Женевский автосалон: Pininfarina Battista хвастается лучшим разгоном до сотни, чем у болидов Формула 1