Абсолютно нова модель, на яку ніхто не чекав. Вона займе місце у модельній гамі виробника між CX-3 та CX-5.

Анонси від Mazda напередодні Женевського автосалону натякали на нову модель, та ніхто не знав, яку саме. Думки розділились: це міг бути європейський дебют для купе-кросовера Mazda CX-4, а могла бути й прем’єра нового покоління CX-3. Обидві версії виявились хибними, коли японці показали абсолютно нову глобальну модель CX-30.

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Новий кросовер з двозначним цифровим індексом посяде місце в лінійці моделей Мazda між CX-3 і CX-5. Цей кросовер збудований на платформі Skyactiv-Vehicle Architecture, як в останнього покоління Mazda 3. Автомобіль має довжину 4395 міліметрів та колісну базу у 2655 міліметрів – якраз посередині між CX-3 і CX-5 за габаритами.

Фото: Mazda CX-30 / Сarscoops

Mazda CX-30 отримав бензинові і дизельні двигуни, котрі поєднуються виключно з 6-ступінчатим автоматом. При цьому усі бензинові мотори посилені електромотором і літій літій-іонним акумулятором.

Фото: абсолютно новий кросовер Mazda CX-30 / Mazda

Для топового виконання моделі пропонуватиметья також інноваційний двигун Skyactiv-X, що поєднує в собі переваги бензинового і дизельного моторів. Характеристики агрегату для кросовера не названі, але на європейській Mazda3 він видає близько 178 к.с. Такий мотор під капотом означатиме також наявність повнопривідної системи i-Activ AWD і системи GVC Plus, котра варіює крутний момент між передньою і задньою осями.

Фото: салон Mazda CX-30 / Mazda

У продажу компактний кросовер з'явиться не раніше наступного року. Є усі шанси, що Mazda CX-30 поставлятимуть і в Україну.

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