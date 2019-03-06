Бывший топ-менеджер будет находиться в своей токийской квартире под строгим присмотром.

Суд Токио установил залог в размере 1 млрд йен (почти 9 млн долларов) для бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.

Читайте также: Jaguar I-Pace выбран автомобилем года в Европе

Бывший менеджер находился под арестом с ноября 2018 года в связи с обвинениями в том, что в течение нескольких лет Гон указывал в официальных данных заниженный размер своих компенсационных выплат.

Два предыдущих ходатайства об освобождении под залог суд отклонял, ссылаясь на то, что Гон обладает ценной информацией и может скрыться от правосудия.

Ранее Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директоры Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входили в совет директоров СП, который принадлежит двум компаниям в равных долях.