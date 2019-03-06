Компания Hyundai Motor представила изображение модели Sonata новой генерации, демонстрируют спортивный образ четырехдверного купе.

В восьмом поколении Sonata воплощает концепцию дизайна Hyundai Sensuous Sportiness ("Чувственная спортивность"), которая была впервые продемонстрирована в 2018 году на примере концепта Le Fil Rouge.

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"Дизайн новой Hyundai Sonata отличает инновационный, купеобразный силуэт. Короткий задний свес, покатая линия крыши и заниженная крышка багажника создают сбалансированный и солидный образ, а фирменный хромовый элемент Hyundai со встроенной светодиодной оптикой, что пронизывает капот по всей его длине, дополнительно визуально удлиняет его. Эти элементы воплощают в жизнь дизайн Sensuous Sportiness", – сказал Санг Юп Ли, старший вице-президент и глава Hyundai Design Center.

Прогрессивный дизайн экстерьера

Чувственная спортивность, присущая концепту Le Fil Rouge, а теперь и серийной модели Sonata, определяется гармонией между четырьмя фундаментальными элементами в дизайне автомобиля: пропорция, архитектура, стиль и технология. В профиле Sonata заметное гармоничное сочетание многослойных четких линий кузова и чистых объемов. Вогнутые и выпуклые формы также тщательно спланированы, чтобы создать сексуальный, купеобразный образ автомобиля.

Новая Sonata выглядит намного более спортивной, чем ее предшественница, благодаря тому, что высота кузова была снижена на 30 мм, а ширина увеличена на 25 мм. Колесная база увеличена на 35 мм (2 840 мм), а длина кузова – на 45 мм (до 4 900 мм).

В передней части модели выделяется широкий, что кажется многослойным, капот, который органично сочетается с каскадной решеткой радиатора, выполненной в новой концепции Digital Pulse. Новую Sonata отличают оригинальные светодиодные дневные ходовые огни Hidden Lighting Lamps (HLL), выполненные в виде хромового элемента, который берет начало у внешнего нижнего угла фар и простирается до середины капота. При выключенном освещении дневные ходовые огни выглядят как хромированные полоски, а при включении фар начинают светиться. Еще один акцент, присущий новому поколению Sonata - оригинальной формы задние фонари с характерными аэродинамическими "гребешками". Фонари заходят верхними краями на крышку багажника, а нижними – объединяются одной светодиодной полосой, которая проходит посередине крышки багажника.

Инновационная архитектура салона

Концепция "легкой архитектуры", присущая концепту Le Fil Rouge, воплощенная в инновационном интерьере Sonata за счет применения естественного освещения приборной панели и дверей.

Приборная панель богатая и современная, а на создание ее узнаваемой крылатой формы дизайнеров Hyundai вдохновил самолет Stealth. При взгляде на нее складывается впечатление, что панель как бы парит в воздухе. Атласные хромированные акценты усиливают этот эффект. Дизайнеры максимально сжали высоту панели приборов и вентиляционных отверстий, чтобы усилить ощущение легкости.

Делая акцент на удобстве управления автомобилем, дизайнеры отошли от применения больших экранов, представленных сегодня во многих автомобилях премиум-класса, и вместо этого объединили два дисплея, используя уникальную S-образную кривую линию. Эти дисплеи имеют емкостные сенсорные кнопки, облегчающие процесс управления.

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Среди других новинок в интерьере Sonata – компактный руль с эргономично расположенными клавишами управления различными системами автомобиля, двухэтажная центральная консоль с нишей для документов и мелких вещей, кнопочный селектор коробки передач shift-by-wire. Также на этой модели впервые применят инновационную технологию "цифрового ключа", что позволяет открывать двери автомобиля и запускать двигатель дистанционно, с помощью смартфона.

Что до технических характеристик Hyundai Sonata, то они будут озвучены 11 марта 2019 года во время официальной презентации модели, которая состоится в Сеуле (Южная Корея).