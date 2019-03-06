Компанія Hyundai Motor представила зображення моделі Sonata нової генерації, що демонструють спортивний образ чотирьохдверного купе.

У восьмому поколінні Sonata втілює концепцію дизайну Hyundai Sensuous Sportiness ("Чуттєва спортивність"), яка була вперше продемонстрована у 2018 році на прикладі концепту Le Fil Rouge.

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"Дизайн нової Hyundai Sonata відрізняє інноваційний, купеподібний силует. Короткий задній звіс, похила лінія даху і занижена кришка багажнику створюють збалансований і солідний образ, а фірмовий хромовий елемент Hyundai з вбудованою світлодіодною оптикою, що пронизує капот по всій його довжині, візуально додатково подовжує його. Ці елементи втілюють в життя дизайн Sensuous Sportiness", - сказав Санг Юп Лі, старший віце-президент і голова Hyundai Design Center.

Прогресивний дизайн екстер'єру

Чуттєва спортивність, притаманна концепту Le Fil Rouge, а відтепер й серійній моделі Sonata, визначається гармонією між чотирма фундаментальними елементами в дизайні автомобіля: пропорція, архітектура, стиль і технологія. У профілі Sonata помітне гармонійне поєднання багатошарових чітких ліній кузова та чистих об’ємів. Увігнуті і опуклі форми також ретельно сплановані, щоб створити сексуальний, купеподібний образ автомобіля.

Нова Sonata виглядає набагато більш спортивною, ніж її попередниця, завдяки тому, що висота кузова була зменшена на 30 мм, а ширина збільшена на 25 мм. Колісна база збільшена на 35 мм (до 2 840 мм), а довжина кузова - на 45 мм (до 4 900 мм).

У передній частині моделі виділяється широкий, що здається багатошаровим, капот, який органічно поєднується з каскадною решіткою радіатору, виконаною у новій концепції Digital Pulse. Нову Sonata відрізняють оригінальні денні світлодіодні ходові вогні Hidden Lighting Lamps (HLL), виконані у вигляді хромового елемента, який бере початок біля зовнішнього нижнього кута фар і простягається до середини капоту. При вимкненому освітленні денні ходові вогні виглядають як хромовані смужки, а при включенні фар починають світитися. Ще один акцент, властивий новому поколінню Sonata - оригінальної форми задні ліхтарі з характерними аеродинамічними "гребінцями". Ліхтарі заходять верхніми краями на кришку багажнику, а нижніми - об'єднуються однією світлодіодною смугою, яка проходить посередині кришки багажнику.

Інноваційна архітектура салону

Концепція "легкої архітектури", притаманна концепту Le Fil Rouge, втілена в інноваційному інтер'єрі Sonata за рахунок застосування м'якого, природного освітлення приладової панелі і дверей.

Приладова панель багата і сучасна, а на створення її впізнаваної крилатої форми дизайнерів Hyundai надихнув літак Stealth. При погляді на неї складається враження, що панель як би парить у повітрі. Атласні хромовані акценти підсилюють цей ефект. Дизайнери максимально стиснули висоту панелі приладів і вентиляційних отворів, щоб посилити відчуття легкості.

Роблячи акцент на зручності керування автомобілем, дизайнери відійшли від застосування великих екранів, представлених сьогодні у багатьох автомобілях преміум-класу, і замість цього об'єднали два дисплея, використовуючи унікальну S-подібну криву лінію. Ці дисплеї мають ємнісні сенсорні кнопки, що полегшують процес управління.

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Серед інших новинок в інтер'єрі Sonata - компактне кермо з ергономічно розташованими клавішами управління різними системами автомобіля, двоповерхова центральна консоль з нішею для документів і дрібних речей, кнопковий селектор коробки передач shift-by-wire. Також на цій моделі вперше застосують інноваційну технологію "цифрового ключа", що дозволяє відкривати двері автомобіля і запускати двигун дистанційно, за допомогою смартфону.

Що до технічних характеристик Hyundai Sonata, то вони будуть озвучені 11 березня 2019 року під час офіційної презентації моделі, яка відбудеться у Сеулі (Південна Корея).