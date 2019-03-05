Електричний кросовер британської марки отримав титул European Car of the Year 2019.

Жюрі автомобільного конкурсу European Car of the Year 2019 назвало найцікавіші автомобілі цього року і відкрило ім’я головного переможця, що отримав звання “Автомобіль року в Європі”.

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До складу журі конкурсу ECotY 2019 входять 60 журналістів з 23 країн. А рейтинг автомобілів складався на основі відгуків профільних ЗМІ за результатами тест-драйвів нових автомобілів, що з’явились у продажу в другій половині 2018-го – на початку 2019 року.

Ось цитати деяких журналістів:

Я буду пам'ятати I-Pace як перший електрокар, який показав нам, на що справді здатен електричний автомобіль

I-Pace добре проходить гострі повороти на трасі, й добре поводить себе у складних умовах, завдяки ефективній системі приводу

Низький центр ваги і потужні електричні двигуни роблять I-Pace кращим за більшість традиційних автомобілів

Найбільш інноваційний автомобіль серед фіналістів CotY

Електрична мобільність отримала відчуття задоволення

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Британський електрокар Jaguar I-Pace визнано кращим автомобілем року в Європі на думку авторитетного журі. Нагороду від імені британського автовиробника отримав головний дизайнер марки Jaguar Ян Каллум, котрий також доклав руку до створення I-Pace. На престижний титул також претендували Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Toyota Prius, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-class та Peugeot 508.

Ian Callum director of design of Jaguar receives the #CaroftheYear 2019 award from Frank Janssen president of the Coty Jury pic.twitter.com/vSredyRi63 — Car of the Year (@caroftheyear) 4 березня 2019 р.



Серед кандидатів до списку фіналістів були Aston Martin Vantage, Audi Q8, BMW 3-series, BMW X5, Honda CR-V, Lamborghini Urus, Mercedes-Benz G-class, Mercedes-Benz GLE, Seat Tarraco, Volkswagen Touareg і Volvo V60.

Нагадаємо, European Car of the Year 2018 було названо компактний кросовер Volvo XC40. У 2017 році Автомобілем року став Peugeot 3008, у 2016-му та 2015-му – Opel Astra і Volkswagen Passat відповідно. А за цим посиланням можна ознайомитись зі списком найекономічніших автомобілів 2018 року.

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