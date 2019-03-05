Навіть якщо маєте таку шалену купу грошей – купити новий гіперкар не зможете, бо Bugatti зробила лише одну таку машину і повторювати її не збирається.

На автосалоні у Женеві компанія Bugatti представила унікальний гіперкар La Voiture Noire, створений в єдиному екземплярі в пам’ять про втрачене купе початку минулого століття 57SC Atlantic. Новинка стала найдорожчим автомобілем в історії.

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Виробник стверджує, що Bugatti La Voiture Noire являє собою сучасну інтерпретацію персонального Type 57 SC Atlantic Жана Бугатті, втраченого під час Другої світової війни. А ще присвячена 110-річчю марки.

Фото: порівняння обрисів Bugatti Type 57 SC Atlantic та Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Втім, побачити у “Чорному Автомобілі” (так перекладається назва новинки з французької) ретро-кар зможе хіба що автомобільний дизайнер, та й то не кожен. Зате добре помітно, що основою для La Voiture Noire став серійний Bugatti Chiron.



Фото: Bugatti La Voiture Noire / Autoblog

Силова установка Bugatti La Voiture Noire – та ж сама, що й у Chiron/Divo: 1500-сильний 8-літровий W16 з чотирма турбінами. Як і у випадку з Bugatti Divo, мова йде про кузовну модифікацію “Широн”. По суті, такий підхід є поверненням до витоків автомобілебудування, коли виробники продавали клієнтам лише шасі з мотором, а власники самі замовляли на них кузови у незалежних майстернях.

Фото: Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Тут же у ролі кузовного ательє виступила сама компанія Bugatti і коштувало таке задоволення дуже дорого. 11 мільйонів євро без урахування податків, якщо бути точним. Імені клаєнта, для якого компанія з Мольсема створила Voiture, виробник не називає.



До слова, один з чотирьох оригінальних Bugatti Type 57 SC Atlantic, що дожив до наших днів, наразі знаходиться у приватній колекції дизайнера Ральфа Лорена. За чутками він відхилив пропозицію продати Bugatti за 100 мільйонів доларів.

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