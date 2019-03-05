Даже если имеете такую бешеную кучу денег – купить новый гиперкар не сможете, потому что Bugatti сделала только одну такую машину и повторять ее не собирается.

На автосалоне в Женеве компания Bugatti представила уникальный гиперкар La Voiture Noire, созданный в единственном экземпляре в память о потерянном купе начала прошлого века 57SC Atlantic. Новинка стала самым дорогим автомобилем в истории.

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Производитель утверждает, что Bugatti La Voiture Noire представляет собой современную интерпретацию персонального Type 57 SC Atlantic Жана Бугатти, утраченного во время Второй мировой войны. А еще посвящена 110-летию марки.

Фото: сравнение очертаний Bugatti Type 57 SC Atlantic и Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Впрочем, увидеть в "Черном Автомобиле" (так переводится название новинки с французского) ретро-кар сможет разве что автомобильный дизайнер, да и то не каждый. Зато хорошо заметно, что основой для La Voiture Noire стал серийный Bugatti Chiron.



Фото: Bugatti La Voiture Noire / Autoblog

Силовая установка Bugatti La Voiture Noire – та же, что и в Chiron/Divo 1500-сильный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами. Как и в случае с Bugatti Divo, речь идет о кузовной модификации "Широн". По сути, такой подход является возвращением к истокам автомобилестроения, когда производители продавали клиентам только шасси с мотором, а владельцы сами заказывали на них кузова в независимых мастерских.

Фото: Bugatti La Voiture Noire / Bugatti

Здесь же в качестве кузовного ателье выступила сама компания Bugatti и стоило такое удовольствие очень дорого. 11 миллионов евро без учета налогов, если быть точным. Имени клаента, для которого компания из Мольсема создала Voiture, производитель не называет.

К слову, один из четырех оригинальных Bugatti Type 57 SC Atlantic, доживший до наших дней, сейчас находится в частной коллекции дизайнера Ральфа Лорена. По слухам он отклонил предложение продать Bugatti за 100 миллионов долларов.

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