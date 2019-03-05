Концепт отримав силову установку e-Power, систему напівавтономного управління ProPilot та технологію Invisible-to-Visible.

Японська компанія Nissan зробила ставку на електрокари і збирається найближчим часом перевести увесь свій модельний ряд на батареї та електромотори. Автомобілі наступного покоління матимуть новий дизайн і концепт IMQ, представлений у Женеві, демонструє, як виглядатиме електричний кросовер С-класу, що прийде на заміну Qasqhai. Нагадаємо, очікується, що серійний Nissan Qashqai представлять в наступному році.

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Габарити концепта Nissan IMQ недвозначно натякають на заміну для Qasqhai: довжина, ширина і висота машини становлять 4558/1940/1560 мм відповідно. До того ж дизайн електрокара був створений європейською студією Nissan у Лондоні, що є ще одним підтвердженням цієї теорії. Це вже другий електричний автомобіль серії IM, після концептуального седана IMs, представленого на початку року у Детройті.

Фото: концепт кросовера Nissan IMQ / Nissan

“Дизайнй IMQ поєднує традиційні і сучасні японські течії. Він демонструє, що ми можемо отримвати, коли в кроссоверах майбутнього втілюється концепція Nissan Intelligent Mobility. В кросовері IMQ інтер'єр і екстер'єр створюють гармонійну єдність, що дає уявлення про напрямок розвитку нашого дизайну, який може використовуватися в кроссоверах третього покоління, призначених для Європи”, – сказав головний віце-президент Nissan по дизайну Альфонсо Альбайса.

Концепт IMQ оснащений парою електромоторів загальною потужністю у 340 к.с. До складу силової установки також входить 1,5-літровий бензиновий двигун, який грає роль генератора для підзарядки батарей. У компанії говорять, що нова установка e-Power зробить кросовер дуже здібним на різних типах покриття, особливо на снігу.

Концепт IMQ оснащений парою електромоторів загальною потужністю у 340 к.с. До складу силової установки також входить 1,5-літровий бензиновий двигун, який грає роль генератора для підзарядки батарей. У компанії говорять, що нова установка e-Power зробить кросовер дуже здібним на різних типах покриття, особливо на снігу.

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