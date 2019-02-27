Незалежний дизайнер створив досить правдоподібний рендер "Джука". Та чи вгадав?

Прем’єра наступного покоління популярного кросовера Nissan Juke другого покоління вже не за горами, та поки що його ніхто не бачив без камуфляжу. Хіба що один художник у своїй уяві.

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Друге покоління Juke мало б вийти ще зо два-три роки тому, адже ще у 2015 році Nissan показав концепт Gripz, котрий був досить близьким до серійної версії кросовера. Однак вихід моделі кілька разів відкладався, останного разу – через арешт керівника Renault-Nissan Карлоса Гона.

Фото: концепт Nissan Gripz 2015 року / Nissan

З часу появи першого Juke минуло вже майже десятиліття. До цього часу Juke II можна було побачити лише у вигляді затягнутого у маскувальну плівку тестового мула. Однак рендер від користувача дизайнерської соцмережі Behance проливає світло на вигляд майбутньої новинки. За достовірність, звісно, поручитись ніхто не може, однак виглядає рендер дость реалістично.



Фото: авторський рендер нового покоління Nissan Juke / Aksyonov Nikita

За попередньою інформацією Juke 2020 отримає бензинові турбомотори Renault 1.0 та 1.6 потужністю до 190 к.с. Імовірна й поява електрифікованої версії Juke 2. Очікується, що дебют нового покоління Джук відбудеться у першій половині цього року.

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