Независимый дизайнер создал довольно правдоподобный рендер "Джука". Да угадал ли?

Премьера следующего поколения популярного кроссовера Nissan Juke второго поколения уже не за горами, и пока его никто не видел без камуфляжа. Разве что один художник в своем воображении.

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Второе поколение Juke должно было выйти еще два-три года назад, ведь еще в 2015 году Nissan показал концепт Gripz, который был достаточно близок к серийной версии кроссовера. Однако выход модели несколько раз откладывался, последний раз – из-за ареста руководителя Renault-Nissan Карлоса Гона.

Фото: концепт Nissan Gripz 2015 року / Nissan

Со времени появления первого Juke прошло уже почти десятилетие. К этому времени Juke II можно было увидеть только в виде затянутого в маскировочную пленку тестового мула. Однако рендер от пользователя дизайнерской соцсети Behance проливает свет на облик будущей новинки. За достоверность, конечно, поручиться никто не может, однако выглядит рендер довольно реалистично.



Фото: авторский рендер нового поколения Nissan Juke / Aksyonov Nikita

По предварительной информации Juke 2020 получит бензиновые турбомоторы Renault 1.0 и 1.6 мощностью до 190 л.с. Вероятно и появление электрифицированной версии Juke 2. Ожидается, что дебют нового поколения Джук состоится в первой половине этого года.

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