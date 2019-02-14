А это две годовые зарплаты.

Совет директоров компании Renault единогласно принял решение лишить экс-главу компании выходного пособия, которое должно было составить два годовых оклада Карлоса Гона.

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Об этом сообщила пресс-служба Renault в официальном заявлении. Более того, поскольку Карлос Гон не выполнил условия, необходимые для присвоения ему акций компании в период с 2015 по 2018 годы, при увольнении он теряет право на приобретение таких акций.

Решение о размере вознаграждения Карлосу Гону за его работу в 2018 году правление примет на заседании 15 марта этого года. По данным агентства Reuters, объем средств, которые должен был получить Гон в качестве финансовой помощи при увольнении, должен был составить примерно 25,9 млн евро или около 34 млн долларов.

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