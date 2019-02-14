А це дві річні зарплатні.

Рада директорів компанії Renault одностайно ухвалила рішення позбавити екс-главу компанії вихідної допомоги, яка повинна була скласти два річних оклади Карлоса Гона.

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Про це повідомила прес-служба Renault у офіційній заяві. Більше того, оскільки Карлос Гон не виконав умови, необхідні для присвоєння йому акцій компанії в період з 2015 по 2018 роки, при звільненні він втрачає право на придбання таких акцій.

Рішення про розмір винагороди Карлоса Гона за його роботу в 2018 році правління прийме на засіданні 15 березня цього року. За данними агентства Reuters, обсяг коштів, котрі мав отримати Гон у якості фінансової допомоги при звільнені, мав скласти приблизно 25,9 млн євро або близько 34 млн доларів.

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