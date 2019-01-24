Раніше топ-менеджера усунули від керування компаніями Nissan Motor та Mitsubishi Motors, які входять до складу альянсу RNM.

Про відставку Карлоса Гона повідомив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер. Новим главою автомобільного гіганта стане Тьєрі Боллоре.

Колишнього шефа міжнародного альянсу все ще утримують під вартою у Японії. У листопаді минулого року Гон був заарештований за підозрою в порушенні фінансового законодавства, фінансових махінаціях та незаконному привласненні коштів.

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Прокуратура Токіо пред'явила звинувачення Гону, а також Nissan у заниженні на $44 млн суми винагороди колишнього глави автомобілебудівної компанії в її фінансовій звітності за останні п'ять років. Прокуратура також підозрює, що Гон приховав ще частинау винагороди, отриманої від Nissan на суму близько $38 мільйонів. Усі висунуті проти нього звинувачення Карлос Гон заперечує.

Провівши внутрішнє розслідування, компанія Nissan Motor заявила, що Гон отримав 7,8 млн євро в якості компенсацій, без згоди ради директорів спільного підприємства. Японська компанія повідомила, що вважає такі виплати неправомірним використанням посади і позиватиметься проти Гона, аби стягнути з нього названу суму.

Окрім мільйонних штрафів Карлосу Гону загрожує тюремне ув’язнення строком до 10 років, якщо суд визнає його винним.

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