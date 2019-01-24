Британський виробник пилососів нарощує оберти у підготовці до випуску власних електромобілів.

Роланд Крюгер на початку цього місяця полишив президентський пост в Infiniti, аби “використовувати нові можливості”. Їх йому надала компанія Dyson, у якій Крюгер очолить бізнес з виробництва електрокарів.

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“Призначення досвідченого і шанованого в галузі керівника показує, наскільки серйозно ми ставимося до цього проекту і його виходу на новий рівень”, – зазначив генеральний директор компанії Dyson Джим Роуен.

Крюгер розпочне роботу у Дайсон з квітня, а місцем роботи буде Сінгапур, куди нещодавно було перенесено головний офіс Dyson.

Крюгер очолить команду, в якій вже є колишній технічний директор компанії Aston Martin Ієн Мінардс, колишній провідний спеціаліст з електроніки британського підрозділі Mercedes-AMG Джон Стемфорд і колишній директор з маркетингової стратегії концерну Jaguar Land Rover Енді Готорп. Усього в сінгапурській електромобільній команді Дайсон наразі задіяно вже близько 450 співробітників.

Dyson обіцяє вивести свій електромобіль у 2021 році. Поки що компанія не представила жодного концепту чи хоча б дизайнерського скетчу. На першому етапі компанія планує представити три моделі: дорогий гало-кар та пару масових автомобілів.

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