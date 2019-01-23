Саме так: англійського "не конкурента" Tesla Model S у серійному вигляді вперше показав власною персоною голова компанії і зробив це у своєму Твіттері. Нічого не нагадує?

Перший передсерійний прототип Aston Martin Rapide E показав на відео бос компанії – Енді Палмер на своїй сторінці у Twitter.

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Схоже, не лише ідею потужного дорого електрокара британці запозичили у талановитого менеджера з Південної Африки (Ілона Маска), а й деякі маркетингові рішення. Та до Тесла йому, насправді, дуже далеко. Принаймні за найважливішими характеристиками.

Два електромотори з загальною віддачею у 610 к.с. і 950 Нм приводять задню вісь автомобіля. Конструкція кузова електрокара майже ідентична звичайному Rapide, тому тягові акумулятори у ньому розміщені там, де раніше були бензиновий V12, коробка передач і бензобак. Ємність батарей – усього 65 кВт*год, однак електросистема Rapide Е працює з напругою 800 вольт.

Виробник заявив раніше, що автономний пробіг Rapide Е за стандартом WLTP становитиме 322 км, а повна зарядка батарей від найпотужнішого джерела (100 кВт, 800 вольт) займатиме усього 40 хвилин. При роботі з 50-кіловатним терміналом з напругою 400 вольт на відновлення батарей знадобиться більше години.

Розрахункова максимальна швидкість електро-Rapide становить 250 км/год, а розгін до сотні займатиме не більше чотирьох секунд. Друга: перший товарний електрокар вже майже готовий і їздить своїм ходом.

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Так чи інакше, відео від Енді Палмера говорить про дві важливі речі. Перша: силова установка електрокара Aston Martin Rapide E розроблена спільно з командою Формула Е Williams Engineering, що означає обіцяну 800-вольтну батарею.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP — Andy Palmer (@AndyatAston) 21 января 2019 г.

“Історичний момент в історії Aston Martin. Перший передсерійний прототип Aston Martin RapideE, що працює на власному живленні, з революційною батареєю на 800 Вольт. Чудова робота команди розробників, до якої входить Williams Engineering”, – зазначив пан Палмер.

Aston Martin Rapide E очікується у продажу до кінця цього року, однак купити його зможе не кожен, оскільки британці зроблять усього 155 таких машин.

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