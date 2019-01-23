Саме так: англійського "не конкурента" Tesla Model S у серійному вигляді вперше показав власною персоною голова компанії і зробив це у своєму Твіттері. Нічого не нагадує?
Перший передсерійний прототип Aston Martin Rapide E показав на відео бос компанії – Енді Палмер на своїй сторінці у Twitter.
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Схоже, не лише ідею потужного дорого електрокара британці запозичили у талановитого менеджера з Південної Африки (Ілона Маска), а й деякі маркетингові рішення. Та до Тесла йому, насправді, дуже далеко. Принаймні за найважливішими характеристиками.
Два електромотори з загальною віддачею у 610 к.с. і 950 Нм приводять задню вісь автомобіля. Конструкція кузова електрокара майже ідентична звичайному Rapide, тому тягові акумулятори у ньому розміщені там, де раніше були бензиновий V12, коробка передач і бензобак. Ємність батарей – усього 65 кВт*год, однак електросистема Rapide Е працює з напругою 800 вольт.
Виробник заявив раніше, що автономний пробіг Rapide Е за стандартом WLTP становитиме 322 км, а повна зарядка батарей від найпотужнішого джерела (100 кВт, 800 вольт) займатиме усього 40 хвилин. При роботі з 50-кіловатним терміналом з напругою 400 вольт на відновлення батарей знадобиться більше години.
Розрахункова максимальна швидкість електро-Rapide становить 250 км/год, а розгін до сотні займатиме не більше чотирьох секунд. Друга: перший товарний електрокар вже майже готовий і їздить своїм ходом.
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Так чи інакше, відео від Енді Палмера говорить про дві важливі речі. Перша: силова установка електрокара Aston Martin Rapide E розроблена спільно з командою Формула Е Williams Engineering, що означає обіцяну 800-вольтну батарею.
“Історичний момент в історії Aston Martin. Перший передсерійний прототип Aston Martin RapideE, що працює на власному живленні, з революційною батареєю на 800 Вольт. Чудова робота команди розробників, до якої входить Williams Engineering”, – зазначив пан Палмер.
Aston Martin Rapide E очікується у продажу до кінця цього року, однак купити його зможе не кожен, оскільки британці зроблять усього 155 таких машин.
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