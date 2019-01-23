Именно так: английского "не конкурента" Tesla Model S в серийном виде впервые показал собственной персоной глава компании и сделал это в своем Твиттере. Ничего не напоминает?

Первый предсерийный прототип Aston Martin Rapide E показал на видео босс компании Энди Палмер на своей странице в Twitter.

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Похоже, не только идею мощного дорого электрокара британцы позаимствовали у талантливого менеджера из Южной Африки (Илона Маска), но и некоторые маркетинговые решения. И до Тесла ему, на самом деле, очень далеко. По крайней мере, по самым важным характеристикам.

Два электромотора с общей отдачей в 610 л.с. и 950 Нм приводят заднюю ось автомобиля. Конструкция кузова электрокара почти идентична обычному Rapide, поэтому тяговые аккумуляторы в нем размещены там, где раньше были бензиновый V12, коробка передач и бензобак. Емкость батарей – всего 65 кВт*ч, однако электросистема Rapide Е работает с напряжением 800 вольт.

Производитель заявил ранее, что автономный пробег Rapide Е по стандарту WLTP составит 322 км, а полная зарядка батарей от мощнейшего источника (100 кВт, 800 вольт) займет всего 40 минут. При работе с 50-киловаттным терминалом с напряжением 400 вольт на восстановление батарей понадобится больше часа.

Расчетная максимальная скорость электро-Rapide составляет 250 км/ч, а разгон до сотни будет занимать не более четырех секунд.

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Так или иначе, видео от Энди Палмера говорит о двух важных вещах. Первая: силовая установка электрокара Aston Martin Rapide E разработана совместно с командой Формула Е Williams Engineering, что означает обещанную 800-вольтовую батарею. Вторая: первый товарный электрокар уже почти готов и ездит своим ходом.

A moment of @astonmartin history. First Validation Prototype Aston Martin RapideE moves under its own power for the very first time with its breakthrough 800v battery. Great work from the development team which includes Williams Engineering. pic.twitter.com/b2mRaeCsNP — Andy Palmer (@AndyatAston) 21 января 2019 г.

“Исторический момент в истории Aston Martin. Первый предсерийный прототип Aston Martin RapideE, который работает на собственном питании, с революционной батареей на 800 Вольт. Замечательная работа команды разработчиков, в которую входит Williams Engineering”, – отметил г-н Палмер.

Aston Martin Rapide E ожидается в продаже к концу этого года, однако купить его сможет не каждый, поскольку британцы сделают всего 155 таких машин.

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