Именно так: английского "не конкурента" Tesla Model S в серийном виде впервые показал собственной персоной глава компании и сделал это в своем Твиттере. Ничего не напоминает?
Первый предсерийный прототип Aston Martin Rapide E показал на видео босс компании Энди Палмер на своей странице в Twitter.
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Похоже, не только идею мощного дорого электрокара британцы позаимствовали у талантливого менеджера из Южной Африки (Илона Маска), но и некоторые маркетинговые решения. И до Тесла ему, на самом деле, очень далеко. По крайней мере, по самым важным характеристикам.
Два электромотора с общей отдачей в 610 л.с. и 950 Нм приводят заднюю ось автомобиля. Конструкция кузова электрокара почти идентична обычному Rapide, поэтому тяговые аккумуляторы в нем размещены там, где раньше были бензиновый V12, коробка передач и бензобак. Емкость батарей – всего 65 кВт*ч, однако электросистема Rapide Е работает с напряжением 800 вольт.
Производитель заявил ранее, что автономный пробег Rapide Е по стандарту WLTP составит 322 км, а полная зарядка батарей от мощнейшего источника (100 кВт, 800 вольт) займет всего 40 минут. При работе с 50-киловаттным терминалом с напряжением 400 вольт на восстановление батарей понадобится больше часа.
Расчетная максимальная скорость электро-Rapide составляет 250 км/ч, а разгон до сотни будет занимать не более четырех секунд.
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Так или иначе, видео от Энди Палмера говорит о двух важных вещах. Первая: силовая установка электрокара Aston Martin Rapide E разработана совместно с командой Формула Е Williams Engineering, что означает обещанную 800-вольтовую батарею. Вторая: первый товарный электрокар уже почти готов и ездит своим ходом.
“Исторический момент в истории Aston Martin. Первый предсерийный прототип Aston Martin RapideE, который работает на собственном питании, с революционной батареей на 800 Вольт. Замечательная работа команды разработчиков, в которую входит Williams Engineering”, – отметил г-н Палмер.
Aston Martin Rapide E ожидается в продаже к концу этого года, однако купить его сможет не каждый, поскольку британцы сделают всего 155 таких машин.
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