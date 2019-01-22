Министр инфраструктуры считает, что такой транспорт не имеет права на жизнь.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объяснил, почему выступает за переход на автобусное сообщение в городах Украины и прокомментировал ситуацию с маршрутными перевозками в государстве.

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Об этом глава министерства рассказал в эфире ток-шоу на “5 канале”. В течение года ожидаются масштабные проверки перевозчиков, их автопарков и водителей.

“В свое время была сделана большая ошибка, когда был наложен мораторий на любые проверки [перевозчиков – ред.]. В итоге мы получили то, что имеем на сегодня – абсолютная бесконтрольность по безопасности. С 1 января 2019 года он (мораторий – ред.) уже остановлен, слава Богу, и мы сейчас выходим уже на полноценные проверки не только подвижного состава, но и автобаз, состояния водителей и всего прочего”, – говорит министр.

Владимир Омелян также добавил, что в этом году ситуация с маршрутными перевозками будет изменена. “Я убежден, что альтернативы большим автобусам в крупных городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс – в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь. Это было вызвано, видимо, бесконтрольностью и прочими проблемами, но так происходить не может, и мы приложим все усилия, чтобы они (маршрутки – ред.) исчезли”.

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