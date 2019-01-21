За десять вживаних машин гараж Кабінету міністрів виручив 1,27 мільйони гривень.

Серед 10 проданих на державному аукціоні автомобілів були як представницькі Land Cruiser і Mercedes, так і робочі ГАЗ та УАЗ.

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Автопідприємство господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України виручило 1,27 мільйона гривень від продажу на аукціоні транспортних засобів у 2018 році. Про це повідомили в секретаріаті Кабміну, повідомляє Інтерфакс.

Всього було продано 10 автомобілів. Зокрема:

УАЗ 8109 (причіп) – за 9676,92 грн;

ГАЗ 2705 – 90 777,72 грн;

УАЗ 3741 – 51 602,76 грн;

ГАЗ 3307 – 36 952,08 грн;

Toyota Land Cruiser – 215 306,52 грн;

Mercedes-Benz S600 – 247 717,8 грн;

Mercedes-Benz Е200 – 186 123,96 грн;

Mercedes-Benz Е200 – 135 804,48 грн.

Skoda Octavia – 167 287,68 грн;

Volkswagen Passat – 130 573,44 грн.

Всього на балансі автопідприємства залишилося 126 автомобілів 1982-2017 років випуску. Також повідомляється, що в 2018 році закупівля урядом автомобілів не здійснювалася. А от гараж президента цьогоріч поповнився парою броньованих Mercedes S 600 Guard.

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