За десять подержанных машин гараж Кабинета министров выручил 1,27 миллиона гривен.

Среди 10 проданных на государственном аукционе автомобилей были как представительские Land Cruiser и Mercedes, так и рабочие ГАЗ и УАЗ.

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Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины выручило 1,27 миллиона гривен от продажи на аукционе транспортных средств в 2018 году. Об этом сообщили в секретариате Кабмина, сообщает Интерфакс.

Всего было продано 10 автомобилей. Отдельно:

УАЗ 8109 (прицеп) – за 9676,92 грн;

ГАЗ 2705 – 90 777,72 грн;

УАЗ 3741 – 51 602,76 грн;

ГАЗ 3307 – 36 952,08 грн;

Toyota Land Cruiser – 215 306,52 грн;

Mercedes-Benz S600 – 247 717,8 грн;

Mercedes-Benz Е200 – 186 123,96 грн;

Mercedes-Benz Е200 – 135 804,48 грн.

Skoda Octavia – 167 287,68 грн;

Volkswagen Passat – 130 573,44 грн.

Всего на балансе автопредприятия осталось 126 автомобилей 1982-2017 годов выпуска. Также сообщается, что в 2018 году закупка правительством автомобилей не осуществлялась. А вот гараж президента в этом году пополнился парой бронированных Mercedes S 600 Guard.

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