Если вас интересовал вопрос, на чем ездит босс самого успешного японского автоконцерна, то вот ответ.

На знаменитом треке Фудзи в Японии впервые перед публикой появился совершенно уникальный “президентский лимузин” Toyota Century GRMN, который принадлежит СЕО японского концерна Акио Тойода.

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Тойода прибыл на торжества по случаю открытия мероприятия на своем новом автомобиле. На данный момент такая Century существует в единственном экземпляре, и пока решение о запуске подобной машины в производство не приняли.

Новая Toyota Century GRMN отличается обвесом, в ней также доработана ходовая часть. Информации о силовой установке роскошного седана, который мог бы с достоинством нести логотип Lexus, информации нет, однако судя по видео и имеющимся у концерна двигателям, можно сделать определенные выводы.



Фото: Эксклюзивная Toyota Century GRMN Акио Тойоды / Jalopnik

Под капотом "Сенчури" может быть стандартная 380-сильная гибридная установка Century, состоящая из 5,0-литрового V8 и электромотора. Однако существует вероятность, что инженеры "раскрутили" двигатель до 500 к. с.

Кстати, в видео можно заметить еще закамуфлированную Toyota Supra нового поколения, с которой уже спали покровы накануне официального дебюта на Детройтском автосалоне.

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