Якщо вас цікавило питання, на чому їздить бос найуспішнішого японського автоконцерну, то ось відповідь.

На знаменитому треку Фудзі в Японії вперше перед публікою з’явився абсолютно унікальний “президентський лімузин” Toyota Century GRMN, який належить СЕО японського концерну Акіо Тойода.

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Тойода прибув на урочистості з нагоди відкриття заходу на своєму новому автомобілі. На даний момент така Century існує в єдиному екземплярі і поки рішення про запуск подібної машини у виробництво не прийняли.

Нова Toyota Century GRMN відрізняється обвісом, у неї також доопрацьована ходова частина. Інформації про силову установку розкішного седана, котрий міг би з гідністю нести логотип Lexus, інформації немає, однак судячи з відео і наявних у концерна двигунів, можна зробити певні висновки.



Фото: Ексклюзивна Toyota Century GRMN Акіо Тойода / Jalopnik

Під капотом “Сенчурі” може бути стандартна 380-сильна гібридна установка Century, що складається з 5,0-літрового V8 та електромотора. Однак існує ймовірність, що інженери “розкрутили” двигун до 500 к.с.

До речі, у відео можна помітити ще закамуфльовану Toyota Supra нового покоління, з якої вже впали покрови, напередодні офіційного дебюту на Детройтському автосалоні.

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