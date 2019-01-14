Трохи раніше, ніж хотілося б японцям...

Випадковий (або ні) виток інформації через офіційний Тwitter марки Toyota Mexico дозволив нам трохи раніше запланованого дебюту побачити Toyota Supra 5 покоління.

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Після того, як на сторінці Toyota Mexico з’явився цей твітт, акаунт був видалений з Twitter. Та слово, як відомо – не горобець… як і твітт.

Потужна тизерна кампанія та шпигунські знімки дали нам достатнє уявлення про ключові деталі Supra 2020 модельного року, однак до цього часу вони були розрізненими, тепер же можна заповнити пробіли.

Отже передня частина Supra є майже ідентичною концепту Toyota FT-1. Стрімкий профіль з конічною кормою гармонічно продовжують “заточені” форми кузову спорткара.

Supra п’ятого покоління (заводський індекс A90) офіційно буде представлено на автосалоні в Детройті.

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