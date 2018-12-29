Чекати лишилось недовго.

Четверте покоління популярного ліфтбека презентують у другій половині наступного року. Чехи обіцяють суттєві оновлення для свого бестселлера.

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Skoda Octavia – одна з найпопулярніших моделей масових авто C-класу, зовсім нещодавно була оновлена. Однак то був лише фейсліфтинг, традиційний для середини життєвого циклу. А вже за півроку ми зможемо побачити наступне покоління ліфтбека.

Зовні нова Octavia повинна змінитися досить кардинально, аби відповідати новим трендам у дизайні марки, які були продемонстровані на прикладі концепта Vision RS, котрий вже передав частину своїх генів нещодавно представленому хетчбеку Skoda Scala.



Фото: концепт Skoda Vision RS / Skoda

Прем'єра новинки, імовірно, відбудеться на автосалоні у Франкфурті, або ж у рамках спеціальної презентації. За попередньою інформацією нова генерація Octavia спочатку буде представлена у кузові ліфтбек, а трохи згодом – у версії універсал. Чекати новинку в Україні слід наприкінці 2019 року, або початку наступного.

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