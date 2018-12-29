Ждать осталось недолго.

Четвертое поколение популярного лифтбека презентуют во второй половине следующего года. Чехи обещают существенные обновления для своего бестселлера.

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Skoda Octavia – одна из самых популярных моделей массовых авто C-класса, совсем недавно была обновлена. Однако это был лишь фейслифтинг, традиционный для середины жизненного цикла. А уже через полгода мы сможем увидеть следующее поколение лифтбека Skoda.

Внешне новая Octavia должна измениться достаточно кардинально, чтобы соответствовать новым трендам в дизайне марки, которые были продемонстрированы на примере концепта Vision RS, который уже передал часть своих генов недавно представленному хэтчбеку Skoda Scala.



Фото: концепт Skoda Vision RS / Skoda

Премьера новинки, вероятно, состоится на автосалоне во Франкфурте, или же в рамках специальной презентации. По предварительной информации новое поколение Octavia будет представлено в кузове лифтбек, а чуть позже – в версии универсал. Ждать новинку в Украине следует в конце 2019 года, или в начале следующего.

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