Японці усе ще не зняли камуфляж зі свого відродженого спорткара, однак є й інші можливості побачити новинку раніше офіційної прем'єри.

На форумі SupraMKV з’явилась пара зображень, на яких можна в деталях роздивитись новий спорткар Toyota Supra нового покоління.

Офіційна презентація нової Supra запланована на січень наступного року, вона відбудеться під час автосалону в Детройті. Серійне виробництво моделі також заплановане на початок наступного року, а у продаж купе має надійти у другому півріччі.

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Фото: Кузов серійної Toyota Supra 2020 / SupraMKV

Хоча і німці, і японці стверджували, що одноплатформенні BMW Z4 та Toyota Supra не будуть однаковими, на зображеннях салону “Супри” можна побачити чимало спільного баварським купе. У японського спорткара інші дефлектори системи вентиляції, блок клімат-контролю та дизайн центрального тунелю, а от кермо – від BMW, змінився лише логотип.



Фото: Салон Toyota Supra / SupraMKV

Раніше портал SupraMKV розкрив інформацію про оснащення нової Toyota Supra: спортивне купе пропонуватиметься з дволітровим турбованим чотирициліндровим двигуном та 3-літровим шестициліндровим. Підвіска Supra буде подібною до шасі німецького родстера, однак матиме інакші налаштування.

Фото: Гоночна версія та передсерійний прототип Toyota Supra / Toyota

Передсерійний прототип Toyota Supra нового покоління дебютував в липні на Фестивалі швидкості в Гудвуді. У жовтні компанія почала приймати попередні замовлення на новинку. Машину можна забронювати на спеціальному сайті, однак для онлайн-замовлення є всього 900 спорткарів.

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