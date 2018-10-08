1400-сильний Ford Mustang Hoonicorn спалив чимало гуми, аби вразити стару добру Англію.

Якщо де й люблять автомобілі Ford більше, ніж в Америці, то це в Англії. А тепер британці та й усі, хто має ігрову консоль X-Box, можуть спробувати усі “Хуніганські” тачки Кена Блока і повторити у віртуальній реальності те, що він зробив у Гудвуді.

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Кен Блок має контракт з “Блакитним овалом” на використання автомобілів Ford для усіх своїх проектів під титулом Hoonigan. Один з останніх проектів команди шалених інженерів для свого боса – 1400-сильний дріфт-монстр, що працює на метанолі. У минулому житті це був Ford Mustang 1965 року випуску, однак тепер він носить “фірмовий” номер Кена Блока 43 і назву Hoonicorn V2. Як і інші моделі Hoonigan, він є у списку автомобілів нового гоночного симулятора Forza Horizon 4.



Щоб відсвяткувати запуск Forza Horizon 4, Кен Блок увірвався на трек маєтку Гудвуд. У ролику він крутить пончики довкола британських “ікон”: класичних Mini та винищувача Spitfire часів Другої світової війни.

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