Немного раньше, чем хотелось бы японцам...

Случайная (или нет) утечка информации через официальный Тwitter марки Toyota Mexico позволила нам немного раньше запланированного дебюта увидеть Toyota Supra 5 поколения.

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После того, как на странице Toyota Mexico появился этот твитт, аккаунт был удален из Twitter. Но слово, как известно – не воробей ... как и твитт.

Мощная тизерная кампания и шпионские снимки дали нам достаточное представление о ключевых деталях Supra 2020 модельного года, однако к этому времени они были разрозненными, теперь же можно заполнить пробелы.

Итак, передняя часть Supra является почти идентичной концепту Toyota FT-1. Стремительный профиль с конической кормой гармонично продлевают "заточенные" формы кузова спорткара.

Supra пятого поколения (заводской индекс A90) официально будет представлена на автосалоне в Детройте.

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