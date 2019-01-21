После выздоровления 97-летний герцог Эдинбургский, очевидно, снова собирается сесть за руль.

На прошлой неделе супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп попал в аварию. В тот же день ему доставили новый автомобиль, вместо разбитого.

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Мы писали о том, герцог Эдинбургский Филипп попал в ДТП, в котором отделался легкими повреждениями. Авария произошла в результате того, что пожилой водитель выехал на перекресток, будучи ослеплен солнцем. В бок его Land Rover Freelander ударился автомобиль Kia.

В результате аварии две женщины, которые находились в салоне автомобиля Kia получили переломы и другие телесные повреждения и были отправлены в больницу. Принц Филипп, хотя его автомобиль от удара перевернулся через крышу, отделался легкими травмами и был доставлен в королевское имение.

Британское издание Тelegraph сообщает, что новый Фрилендер принца фактически не является новым, так как этот автомобиль ранее уже был в королевском автопарке и до сих пор находился в ремонте. Утешительная новость для британских налогоплательщиков.

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