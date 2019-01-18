Целая коллекция автомобилей была найдена во Франции. Собрание будет продано на аукционе.

Во Франции найдено коллекцию из 81 автомобиля, среди которых есть редкие и ценные экземпляры, как Lamborghini Miura P400 или Jaguar E-Type первого поколения. Вместе с кучей запчастей машины продадут с молотка.

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Все машины планируют продать. А вместе с ними там же найдены запчасти, включая двигатели, коробки передач и колеса – всего будет около сотни лотов. Торги состоятся 20 января.

Значительная часть коллекции относится к 1960-х и 1970-х годам производства, однако в собрании и машины начала ХХ века, как редкий кабриолет исчезнувшей французской марки Rolland-Pilain.

Фото: коллекция раритетных автомобилей, найденная во Франции / Иnterencheres

Ценным лотом предстоящего аукциона считается Lamborghini Miura P400 образца 1968 года с оригинальным 3,9-литровым V12 и пробегом в 77 886 километров. Спорткар оценивается в 400-600 тысяч евро.

Купе Jaguar E-Type, к сожалению, имеет крайне плохое состояние, поэтому будет стоить покупателю примерно в десять раз дешевле.

Список интересных экземпляров коллекции также включает экстра-редкий Porsche 356 образца 1953 года, Corvette 1981 года, несколько Lancia Flaminia, Lincoln Continental, а также необычный на вид фургон Citroen из 1930-х годов.

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