Ціла колекція автомобілів була віднайдена у Франції. Зібрання буде продано на аукціоні.

У Франції знайдено колекцію з 81 автомобілів, серед яких є рідкісні та цінні екземпляри, як Lamborghini Miura P400 або Jaguar E-Type першого покоління. Разом з купою запчастин машини продадуть з молотка.

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Усі машини планують продати. А разом з ними знайдені там же запчастини, включаючи двигуни, коробки передач і колеса – усього буде близько сотні лотів. Торги відбудуться 20 січня.

Значна частина колекції належить до 1960-х та 1970-х років виробництва, однак є у зібранні і машини початку ХХ століття, як рідкісний кабріолет зниклої французької марки Rolland-Pilain.

Фото: колекція раритетних автомобілів, знайдена у Франції / Іnterencheres

Найціннішим лотом майбутнього аукціону вважається Lamborghini Miura P400 зразка 1968 року з оригінальним 3,9-літровим V12 і пробігом у 77 886 кілометрів. Спорткар оцінюється у 400-600 тисяч євро.

Купе Jaguar E-Type, нажаль, має вкрай поганий стан, тож коштуватиме покупцеві приблизно вдесятеро дешевше.



Список цікавих екземплярів колекції також включає екстра-рідкісний Porsche 356 зразка 1953 року, Corvette 1981 року, кілька Lancia Flaminia, Lincoln Continental, а також незвичайний на вигляд фургон Citroen з 1930-х років.

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