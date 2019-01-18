Дарма, що він був модифікований у кабріолет з "обличчям" Москвіча.

У далеких 1970-х роках майстер з Грузії збудував собі білий кабріолет, використавши те, що можна було дістати. Сьогодні його творіння на базі українського ЗАЗ.

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Саморобний кабріолет побудовано на Х-подібній рамі, кузовні панелі виконані зі склопластику. Розташований позаду двигун від ЗАЗ-966 має потужність 30 к.с. Від Запорожця автор узяв і підвіску та круглі задні фари.

Фото: саморобний кабріолет у стилі ЗАЗ / ТопЖир

Передня частина автомобіля виконана у стилі Москвич-412 – у нього були запозичені фари і решітка радіатора. Лобове скло – від Москвич-407, а колеса з шинами – від Жигулів.

Вигляд саморобного “спорткара” не кожному буде до смаку, а хтось навіть може назвати його химерним. Стан – також залишає бажати кращого. На мінімальний пробіг теж навряд чи доводиться розраховувати. У чому ж чекрет? У тому, що його тут немає.

Продавець просто називає автівку “авторською роботою” і оцінює її як витвір мистецтва. У 105 тисяч доларів. Не скажемо, яку картину можна купити за такі гроші, та це ціна новенького Porsche 911, наприклад. І ще сотні гарних сучасних машин…

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