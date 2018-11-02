"Запорожець" ЗАЗ 968М з пробігом шість кілометрів оцінили в 30 тисяч євро. У машини зберігся оригінальний кузов і двигун.

На німецькому сайті AutoScout24 з'явилось оголошення про продаж ЗАЗ-968М з пробігом всього шість кілометрів. Автомобіль 1987 року випуску з оригінальним кузовом і двигуном оцінили в 30 тисяч євро.

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В оголошенні зазначено, що спочатку автомобіль зареєстрували в Польщі у 1995 році. Тридцять сім років він зберігався в гаражі. У липні 2017 року ЗАЗ-968М пройшов повний процес відновлення зі збереженням оригінального кузова і двигуна.

Машина отримала нові покришки і акумулятор.

У минулому році цей автомобіль намагалися продати за 60 тисяч євро, але, очевидно, покупця на раритетну модель за такі гроші не знайшлося.