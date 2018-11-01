Випробування нового українського 120-мм мобільного мінометного комплексу "Барс-8ММК", відбулися на полігоні Збройних Сил України.

"Новий український Мобільний мінометний комплекс "Барс-8ММК" споряджений автоматизованою системою розгортання та управління вогнем, може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина. Ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога", - сказав секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він зауважив, що під час розробки цього озброєння було досягнуто максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, а також безпеки його використання.

Після завершення випробувань мінометний комплекс буде взятий на озброєння Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

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Нагадаємо, що бронеавтомобіль "Барс-8" був розроблений черкаськими автовиробниками відповідно до стандартів світових аналогів з урахуванням вимог ЗСУ. У своєму складі він має енергоємне шасі підвищеної прохідності з колісною формулою 4×4 та 6,7-літровим турбодизельним двигуном Cummins, броньований протимінний і балістичний захист за стандартом STANAG 4569 Level 2, системи забезпечення життєдіяльності екіпажу, пуску димових гранат, засоби зв’язку та навігації, прилади нічного та денного спостереження, систему регулювання тиску в шинах та RunFlat, систему пожежогасіння моторного відділення, засоби маскування, протиосколковий підбій корпусу, автономну кліматичну систему.

Сімейство спеціальних броньованих машин на базі "Барс-8" передбачає як встановлення лінійки різних бойових модулів, так можливість виконання бронеавтомобілів артрозвідки, мобільних мінометів, санітарних автомобілів, тощо. Не зважаючи на те, що основною галуззю використання "Барс-8" є оснащення підрозділів ЗС України при веденні ними бойових дій, машина може також використовуватись для транспортування особового складу, перевезення вантажів в умовах бойових дій, виконання тактичних завдань, охорони блокпостів, як санітарний автомобіль.

Пасажиромісткість базового автомобіля - 8-10 чоловік в повному обмундируванні. Особливість конструкції броньованого авто дозволяє комфортну посадку та висадку екіпажу через широкі бокові і задні двері, передбачена можливість евакуації через люк на даху.

Нагадаємо, що КрАЗ показав нову бойову машину.