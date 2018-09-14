Корпорація "Богдан" розкрила таємниці виробництва основного автомобіля для Збройних сил України – важкої вантажівки 6х6 "Богдан 6317". Машина повинна замінити у військах застарілу техніку марок "Урал", "ЗІЛ", "КамАЗ".

Виробнича площадка “Богдана” в Черкасах вже не перший рік спеціалізується на випуску техніки для армії – тут збирають командирські пікапи підвищеної прохідності, санітарні автомобілі і вантажівки різних колісних формул і вантажопідйомності. Одне з найсвіжіших досягнень черкащан – в поточному році одна з моделей, повнопривідна вантажівка “Богдан-6317", отримала новий силовий агрегат. Але про все по порядку.

Кількість вироблених за армійськими контрактами вантажівок не розголошується, але цифра не настільки велика, щоб виправдати більш глибоку локалізацію виробництва

Комплекти і комплектації

Повнопривідний “Богдан-6317” – цілком сучасна машина вантажопідйомністю 11 тонн, у нього шість ведучих коліс з блокуванням міжколісного диференціала середньої осі, лебідка з виходом на дві сторони, система централізованого регулювання тиску в шинах і вантажна платформа з розкладними лавками на 50 осіб. Машина може буксирувати причіп дорогами будь-якої категорії, а також бездоріжжям.

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Машину збирають на черкаському заводі з машинокомплектів різного походження. Перш за все, це комплектуючі з білоруського підприємства “БелАвтоМаз”, також використовуються 9,7-літрові дизелі Weichai Power і коробки передач Fast Gear з Китаю, турецьке зчеплення Hummer Kupplungen. Частина складальних одиниць – металеві вантажні платформи, каркаси і тенти для них – власного, черкаського виробництва.

Локалізація виробництва за деталями не перевищує 30%, і за розрахунками заводчан, підвищувати відсоток в цьому випадку сенсу немає. Армійські замовлення передбачають аж ніяк не масові тиражі, і створювати під ці контракти нове виробниче оснащення буде дорожче, ніж купити готові вузли і деталі “на стороні”. Тим більше, що в суми контрактів з ВСУ не можна включати вартість конструкторських робіт.

Складання

Під важкі вантажівки на заводі віддано окремий цех, досить просторий, щоб помістити і складальний конвеєр, і ділянку допоміжного виробництва. Тут варять вантажні платформи, виготовляють кріпильні вузли, дозбирують мости і кабіни.

На головній виробничої лінії (заводчани зі скромності не називають її конвеєром) – 7 постів, на яких потужна і безхитрісна рама вантажівки, просуваючись вперед, поступово обростає вузлами і агрегатами.

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За день звідси йде в випробувальний пробіг три автомобілі. Завершальні операції – монтаж вантажної платформи і нижнього захисту силового агрегату – здійснюють вже після повернення машини з пробігу, після остаточного вердикту ОТК.

До слова, якість контролюється на декількох етапах: це вхідний контроль закуплених вузлів, вибіркова перевірка роботи, виконаної на семи постах головної лінії, повний контроль на виході і на випробувальному маршруті.

Уздовж виробничої лінії на спеціальних стендах – так звані постові відомості з нагадуваннями для робітників-складальників. Тут інформація про тип кріплення (конкретний гвинт, болт, шайбу, гайку) для кожного встановлюваного вузла, а також таблиці моментів, якими це кріплення слід затягувати. Найвідповідальнішу різьбу затягують динамометричними ключами, частину – пневматичним інструментом з встановленим моментом затяжки, інші – вручну.

Остаточне складання "Богдана-6317" відбувається після ходових випробувань кожного екземпляра. Військові приймають машину за місцем її служби

Прийом на військовий облік

Оскільки вантажівки “Богдан 6317” поставляються виключно в українську армію, яка в даний час бере участь в бойових діях, ціна найменшого браку може виявитися непомірно високою. Тому військові, відповідно до загальноприйнятої практики, при сході машини з конвеєра проводять власний контроль. Для цього на заводі в Черкасах є посада представника замовника, який приймає кожну машину.



Автомобілі подібного класу з приводом 6х6 відносять до найбільш поширених робочих конячок в багатьох арміях світу

Більш того, ще раз військові перевіряють поставлені автомобілі вже безпосередньо після прибуття їх до місця служби – відповідність комплектації, наявність ЗІП, збереження зовнішнього обладнання, перевірка на ходу.

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