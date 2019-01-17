Водії важких вантажівок, як правило, вправні й обережні. Та з кожного правила бувають винятки...

Заїзд на парковку заднім ходом для багатьох новачків є одним з найскладніших тестів у практичній частині іспиту на отримання водійського посвідчення. Що й казати про водіїв вантажівок з 12-метровим причепом, котрим доводиться заїжджати у тісні провулки та паркуватись заднім ходом.

Судчи з цього відео, водій вантажівки свої права купив. Принаймні тест на паркування заднім ходом він точно провалив. Можете порахувати самі, скільки разів він зіткнувся з перешкодами у вигляді машин колег, намагаючись під’їхати до вантажної рампи складу. А наостанок недбалий шофер ще й “приклався” об стінку.





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