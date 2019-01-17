Водители тяжелых грузовиков, как правило, искусны и осторожны. И из каждого правила бывают исключения...

Заезд на парковку задним ходом для многих новичков является одним из самых сложных тестов в практической части экзамена на получение водительского удостоверения. Что и говорить про водителей грузовиков с 12-метровым прицепом, которым приходится заезжать в тесные переулки и парковаться задним ходом.

Судя по этому видео, водитель грузовика свои права купил. По крайней мере тест на парковку задним ходом он точно провалил. Можете посчитать сами, сколько раз он столкнулся с препятствиями в виде машин коллег, пытаясь подъехать к грузовой рампе склада. А напоследок небрежный шофер еще и “приложился” об стенку.

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