Фото "Запорожця", надіслані нам колегами із сусідньої країни, наштовхнули на ідею порівняти, як допрацьовували ЗАЗи в пору його молодості і сьогодні, коли хороший екземпляр "запіка" цінується не як транспорт, а як музейний експонат.

Жовтий автомобіль, запаркований поряд з "Мерседесами", побудований в Білорусі в наші дні. Авторам проекту вдалося рішення нелегкого завдання – схрестити вітчизняний ЗАЗ-968 і німецький родстер BMW Z4. Справа ускладнювалася не лише тридцятирічної різницею у віці і концептуальними відмінностями, але і в різному компонуванні.

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Баварець, як відомо, побудований за класичною схемою (мотор спереду – привід задній), а запорожець має задньомоторне компонування. Відповідно, по-різному влаштовані силові схеми несучих кузовів, місця кріплення підвісок і важких агрегатів.

Зазвичай в подібних випадках поступають так: з автомобіля – донора агрегатів зрізають максимум навісних деталей, залишаючи недоторканим шасі і силовий агрегат. Потім на те, що залишилося, натягують деталі кузова машини, вигляд якої хочуть отримати. У художньому плані це дуже непроста робота, адже потрібно також не порушити загальноприйнятих в автомобільному світі пропорцій – грубо кажучи, не спотворити силует автомобіля.

Конструкторам жовтого “Запорожця” з Білорусі вдалося створити гармонійний образ, хоча для цього і довелося перекроїти чи не всі “запорізькі” деталі, включаючи його знамениті “вуха”. Дещо псують автомобіль “волговскі” колеса з нехарактерними для епохи ЗАЗів низкопрофильними шинами, зате авторам можна поставити плюс за дотепне рішення іншої проблеми.

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Оскільки в початковій версії “вухатого” мотор стоїть позаду, його передок повністю закритий, не має вікон для забору холодного повітря – що, власне, зазвичай і формує типовий вигляд задньомоторних автомобілів. Але “прокачаному” автомобілю з класичним компонуванням повітря потрібне саме спереду, і в чималих кількостях. Вікно для його забору сховали в нижній губі переднього свеса, прикривши зів дифузора бампером, що нависає.



У кожного часу, як відомо, свої пісні, і мотиви тюнінгу теж свої. Для порівняння наводимо тут варіант кастомного автомобіля з далеких 1970-х (червоний автомобіль). Цей родстер побудований в Україні з використанням вузлів мотоколяски С3-Д і ЗАЗ-966. Звісно, у тодішніх саморобників не було можливості використовувати кузов та агрегати іномарок, але переймати стилістичні елементи вони могли.

Так, в даному екземплярі явно простежуються риси “американців” першої половини 1970-х, наприклад, передок оформлений в стилі Dodge Coronet 1970. У будь-якому випадку, можна відзначити: самодіяльні конструктори створювали те, що не можна було купити в магазині, але що, дуже хотілося дістати і на чому хотілося їздити. Браво!

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