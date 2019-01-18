Даром, что он был модифицирован в кабриолет с "лицом" Москвича.

В далеких 1970-х годах мастер из Грузии построил себе белый кабриолет, использовав то, что можно было достать. Сегодня его творение на базе украинского ЗАЗ.

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Самодельный кабриолет построен на Х-образной раме, кузовные панели выполнены из стеклопластика. Расположенный сзади двигатель от ЗАЗ-966 имеет мощность 30 л.с. От Запорожца автор взял и подвеску и круглые задние фары.

Фото: самодельный кабриолет в стиле ЗАЗ / ТопЖир

Передняя часть автомобиля выполнена в стиле Москвич-412 – у него были позаимствованы фары и решетка радиатора. Лобовое стекло от Москвич-407, а колеса с шинами – от Жигулей.

Вид самодельного “спорткара” не каждому будет по вкусу, а кто-то даже может назвать его странным. Состояние – также оставляет желать лучшего. На минимальный пробег тоже вряд ли приходится рассчитывать. В чем же чекрет? В том, что его здесь нет.

Продавец просто называет машину “авторской работой” и оценивает ее как произведение искусства. В 105 тысяч долларов. Не скажем, какую картину можно купить за такие деньги, но это цена новенького Porsche 911, например. И еще сотни красивых современных машин…

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